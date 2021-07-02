Meteorolojik Uyarı (2021-73)
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Meteorolojik Uyarı (2021-73)

Meteorolojik Uyarı (2021-73)
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 03. 07. 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Bursa'nın kuzey ve doğu (Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Kestel, Gürsu, İnegöl) kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü...

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 03. 07. 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Bursa'nın kuzey ve doğu (Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Kestel, Gürsu, İnegöl) kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 03. 07. 2021 02: 00 - 03. 07. 2021 20: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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