Meteorolojik Uyarı (2021-73)

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 03. 07. 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Bursa'nın kuzey ve doğu (Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Kestel, Gürsu, İnegöl) kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü...