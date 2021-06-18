Meteorolojik Uyarı (2021-70)
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Meteorolojik Uyarı (2021-70)

Meteorolojik Uyarı (2021-70)
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (19. 06.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (19. 06. 2021 Cumartesi) gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu: 19. 06. 2021 03: 00 - 19. 06. 2021 19: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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