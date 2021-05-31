Meteorolojik Uyarı (2021-65)

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde 31. 05. 2021 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış...