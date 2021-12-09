METEOROLOJİK UYARI (2021/44)

MUĞLA (Habermetre) - ( Muğla'da Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! )Başlama Zamanı : 10/12/2021 09: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 10/12/2021 23: 59 TSİCuma günü (10/12/2021) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla kıyı ilçeleri şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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