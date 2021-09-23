METEOROLOJİK UYARI (2021/33) - Haberler
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METEOROLOJİK UYARI (2021/33)

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METEOROLOJİK UYARI (2021/33)

METEOROLOJİK UYARI (DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR!

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI (DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR! )Başlama Zamanı : 23. 09. 2021 12: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 24. 09. 2021 12: 00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında halen kuzey ve kuzeybatı yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde esen rüzgarın yarın (23. 09. 2021 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hızını artırarak aynı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-74 km/saat) FIRTINA şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın (24. 09. 2021) Cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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