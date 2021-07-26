METEOROLOJİK UYARI (2021/30)

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME (HAVA SICAKLIKLARI KIYI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 8 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK)Başlama Zamanı : 27. 07. 2021 11: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 31. 07. 2021 16: 00 TSİHava sıcaklıklarının yarından (27. 07.

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME (HAVA SICAKLIKLARI KIYI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 8 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK)Başlama Zamanı : 27. 07. 2021 11: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 31. 07. 2021 16: 00 TSİHava sıcaklıklarının yarından (27. 07. 2021 Salı) itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinde artmaya başlayarak, hafta boyunca kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Muğla'da 38-41 ve Antalya'da 39-41 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca kıyı kesimlerde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11. 00 ile 16. 00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Kaynak: Habermetre