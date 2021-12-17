Meteorolojik Uyarı (2021-113)

OSMANGAZİ, BURSA (Habermetre) - 18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde ( Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 18. 12. 2021 05: 00 - 19. 12. 2021 09: 00 Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 18. 12. 2021 05: 00 - 19. 12. 2021 23: 30

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