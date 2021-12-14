Meteorolojik Uyarı (2021-112) - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (2021-112)

Meteorolojik Uyarı (2021-112)
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde halen devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı, bu akşam 1200 metre üzeri, yarın 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve...

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde halen devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı, bu akşam 1200 metre üzeri, yarın 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 14. 12. 2021 18: 00 - 15. 12. 2021 23: 59 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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