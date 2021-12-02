Meteorolojik Uyarı (2021-108)

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 03/12/2021 06: 00 - 03/12/2021 22: 00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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