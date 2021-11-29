Meteorolojik Uyarı (2021-107)

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde bu gece saatlerinde güneybatı (lodos) yönünden (75-88 Km/Sa) kuvvetinde fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 30/11/2021 00: 00 - 30/11/2021 22: 00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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