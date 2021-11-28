Meteorolojik Uyarı (2021-106)

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ( Pazartesi ) sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar ilimiz genelinde devam etmesi beklendiğinden yıldırım, ani sel, Su Baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 29. 11. 2021 10: 00 - 30. 11. 2021 06: 00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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