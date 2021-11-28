ESKİŞEHİR (Habermetre) - Meteorolojik Uyarı (2021-105) Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizde güney ve güneybatı yönlerinden Kuvvetli (50-80 Km/Sa) ve Tam Fırtına (70-110 Km/Sa) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 29/11/2021 06: 00 - 29/11/2021 23: 59Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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