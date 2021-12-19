Meteorolojik Uyarı-19.12.2021

DİYARBAKIR (Habermetre) - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Beklenen Hadise: Kar Yağışı

Beklendiği Yer:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde yarın (sabah) saatlerinden itibaren görülecek olan yağışların, Batman'ın kuzey (Sason), Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20-45 cm), Siirt ve Şırnak çevreleri (900 m altı rakımlı kesimler), Batman'ın güneyinde ve Mardin'in kuzey doğusunda (Dargeçit) kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (35-60 kg/m2) şeklinde Salı (21. 12. 2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 20. 12. 2021 09: 00-21. 12. 2021 23: 00

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış Hadisenin Şiddeti : Yoğun Kar Hafif Yağış 1-5 kg/m² Hafif Kar 1 -3 cm Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Orta Kuvvette Kar 3-10 cm Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Kuvvetli Kar 10-20 cm Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Yoğun Kar 20 cm üzeri Şiddetli Yağış 76-100 kg/m

Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri

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