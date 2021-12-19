Meteorolojik Uyarı-19.12.2021
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı MerkeziBeklenen Hadise: Kar YağışıBeklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre;
DİYARBAKIR (Habermetre) - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi
Beklenen Hadise: Kar Yağışı
Beklendiği Yer:
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde yarın (sabah) saatlerinden itibaren görülecek olan yağışların, Batman'ın kuzey (Sason), Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20-45 cm), Siirt ve Şırnak çevreleri (900 m altı rakımlı kesimler), Batman'ın güneyinde ve Mardin'in kuzey doğusunda (Dargeçit) kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (35-60 kg/m2) şeklinde Salı (21. 12. 2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 20. 12. 2021 09: 00-21. 12. 2021 23: 00
Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış Hadisenin Şiddeti : Yoğun Kar Hafif Yağış 1-5 kg/m² Hafif Kar 1 -3 cm Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Orta Kuvvette Kar 3-10 cm Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Kuvvetli Kar 10-20 cm Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Yoğun Kar 20 cm üzeri Şiddetli Yağış 76-100 kg/m
Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
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