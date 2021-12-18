Meteorolojik Uyarı (18.12.2021) Antalya'nın Doğusundaki Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya'nın Doğusundaki Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağışlara Dikkat! )

Başlama Zamanı: 18. 12. 2021 21: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 19. 12. 2021 21: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (18. 12. 2021) akşam geç saatlerden itibaren Serik ve Gazipaşa kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Manavgat ve Alanya kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, hortum, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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