Meteorolojik Uyarı (13.12.2021) Antalya'nın Doğusundaki Kuvvetli Yağış - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (13.12.2021) Antalya'nın Doğusundaki Kuvvetli Yağış

Meteorolojik Uyarı (13.12.2021) Antalya'nın Doğusundaki Kuvvetli Yağış
Habermetre - Haberler | Toplum

METEOROLOJİK UYARI(Antalya'nın Doğusundaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat! )Başlama Zamanı: 14. 12. 2021 00: 00 TSİBitiş Zamanı: 15. 12. 2021 12: 00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (13. 12.

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya'nın Doğusundaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat! )

Başlama Zamanı: 14. 12. 2021 00: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 15. 12. 2021 12: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (13. 12. 2021) günü gece saaatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba (15. 12. 2021) günü öğle saatlerine kadar KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARIN (50-85 kg/m2/12 saat), yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde YER YER KUVVETLİ KAR YAĞIŞI şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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