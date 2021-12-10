Meteorolojik Uyarı (10.12.2021) Kaş - Anamur Arasında Denizlerde Fırtına - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (10.12.2021) Kaş - Anamur Arasında Denizlerde Fırtına

Meteorolojik Uyarı (10.12.2021) Kaş - Anamur Arasında Denizlerde Fırtına
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METEOROLOJİK UYARI(Kaş - Anamur Arasında Denizlerde Fırtına Bekleniyor!

METEOROLOJİK UYARI

(Kaş - Anamur Arasında Denizlerde Fırtına Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 10. 12. 2021 21: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 12. 12. 2021 21: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Kaş-Anamur arasında rüzgarın; bugün (10. 12. 2021) akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) KUVVETLİ FIRTINA şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın; Pazar günü (12. 12. 2021) akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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