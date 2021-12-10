METEOROLOJİK UYARI(10-12/12/2021)

İZMİR (Habermetre) - İzmir'de Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! Rüzgarın; cuma (10. 12. 2021) gününden itibaren İzmir il genelinde güney yönlerden Fırtına (50-70 km/sa), yüksek kesimlerde hamleli Kuvvetli Fırtına (70-90 km/sa), yerel olarak Tam Fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cumartesi (11. 12. 2021)sabah saatlerinde etkisini azaltması, cumartesi (11. 12. 2021)akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar (12. 12. 2021)günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 10. 12. 202100: 00-12. 12. 202118: 00 Rüzgar Hızı Sınıflandırması: Kuvvetli Rüzgar 10, 8-17, 1m/sec~22-33knot~39-61km/saat Fırtına 17, 2-20, 7m/sec~34-40knot~62-74km/saat Kuvvetli Fırtına 20, 8-24, 4m/sec~41-47knot~75-88km/saat Tam Fırtına 24, 5-28, 4m/sec~48-55knot~89-102km/saat Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

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