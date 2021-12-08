Meteorolojik Uyarı (08.12.2021 )

BATMAN (Habermetre) - M E T E O R O L O J İ K UYARI

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Geçerlilik Periyodu

08. 12. 2021 09: 00-08. 12. 2021 23: 59

Beklenen Hadise : Kuvvetli yağmur ve yoğun kar

Beklendiği Yer:

Bölgemizde Yarın (08. 12. 2021 Çarşamba) görülecek olan yağışların Siirt, Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey ilçeleri Kozluk, sason ve beşiri çevrelerine kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Başlama-Bitiş Zamanı: 08. 12. 2021 09: 00-08. 12. 2021 23: 59

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış Hafif Kar 1-3 cm Orta Kuvvette Kar 3-10 cm Kuvvetli Kar 10-20 cm Yoğun Kar 20 cm ve üzeri Hafif Yağış 1-5 kg/m² Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Şiddetli Yağış 76-100 kg/m Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri

İLETİŞİM NUMARALARI

15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Tel: 0412 235 41 48 Faks: 0 412 234 32 62

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet