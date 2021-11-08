Meteorolojik Uyarı (08.11.2021) Antalya Körfezinde Fırtına

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya Körfezinde Fırtına Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 10. 11. 2021 05: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 10. 11. 2021 23: 59 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın; 10. 11. 2021 (Çarşamba) tarihinde sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezinde kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) FIRTINA şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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