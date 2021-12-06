Meteorolojik Uyarı (06.12.2021) Antalya'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! )

Başlama Zamanı: 07. 12. 2021 06: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 08. 12. 2021 03: 00 TSİ

Rüzgarın 07. 12. 2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08. 12. 2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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