Meteorolojik Uyarı (02.12.2021)

MANİSA (Habermetre) - Manisa'da Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (03. 12. 2021 Cuma ) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, 04. 12. 2021 Cumartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla Manisa merkez (Yunusemre ve Şehzadeler) ve güney ilçelerine (Turgutlu, Ahmetli ve Salihli) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

03. 12. 2021 18: 00 - 04. 12. 2021 21: 00

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