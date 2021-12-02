Meteorolojik Uyarı (02.12.2021) - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (02.12.2021)

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Meteorolojik Uyarı (02.12.2021)

Manisa'da Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!Bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (03. 12. 2021 Cuma) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, 04. 12.

MANİSA (Habermetre) - Manisa'da Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (03. 12. 2021 Cuma ) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, 04. 12. 2021 Cumartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla Manisa merkez (Yunusemre ve Şehzadeler) ve güney ilçelerine (Turgutlu, Ahmetli ve Salihli) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

03. 12. 2021 18: 00 - 04. 12. 2021 21: 00

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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