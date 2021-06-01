Meteorolojik Uyarı 01.06.2021
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Meteorolojik Uyarı 01.06.2021

Meteorolojik Uyarı 01.06.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Uyarı Yapan MerkezMeteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüDiyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı MerkeziGeçerlilik Periyodu02. 06. 2021 10: 00 - 02. 06.

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Geçerlilik Periyodu

02. 06. 2021 10: 00 - 02. 06. 2021 19: 00

Beklenen Hadise: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın güney ve batı yönlerden, yarın (Çarşamba) Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak illerinin kuzey ve doğusu) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 02. 06. 2021 10: 00 - 02. 06. 2021 19: 00 Oluşması Muhtemel Riskler: Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar

Kaynak: Habermetre

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