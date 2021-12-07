OSMANİYE (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) 07. 12. 2021 Salı günü güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerinde (Toroslar) kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08. 12. 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Başlama-Bitiş Zamanı

07. 12. 2021 09: 00 - 08. 12. 2021 18: 00

Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 8. Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)

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