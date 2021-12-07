Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor ! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor !

Habermetre - Haberler | Toplum
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor !

METEOROLOJİK UYARIKuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

OSMANİYE (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) 07. 12. 2021 Salı günü güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerinde (Toroslar) kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08. 12. 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Başlama-Bitiş Zamanı

07. 12. 2021 09: 00 - 08. 12. 2021 18: 00

Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 8. Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title