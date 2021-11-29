METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Yarın ( Salı ) öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden hafif, bölgenin batı (Anamur ile Silifke arası) ve kuzey kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.

UYARILAR:

Doğu Akdeniz'de Salı günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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