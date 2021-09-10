METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Habermetre - Haberler | Toplum

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Mersin'in yüksek kesimleri (Çamlıyayla), Adana'nın kuzeyi (Aladağ, Pozantı, Karaisalı'nın kuzey kesimleri, Kozan, Feke ve Saimbeyli), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye il geneli ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin (Erzin,...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Mersin'in yüksek kesimleri (Çamlıyayla), Adana'nın kuzeyi (Aladağ, Pozantı, Karaisalı'nın kuzey kesimleri, Kozan, Feke ve Saimbeyli), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye il geneli ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin (Erzin, Dörtyol, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Yayladağ) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR:

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı: Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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