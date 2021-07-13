Meteorolojik Değerlendirme
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Meteorolojik Değerlendirme

Meteorolojik Değerlendirme
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METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME Sıcaklıklar Artıyor Genel Durum : Meteorolojik Değerlendirme Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, bölgemiz genelinde (Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ile Kırıkkale) mevsim normallerinin 4 ila 6...

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME Sıcaklıklar Artıyor Genel Durum : Meteorolojik Değerlendirme Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, bölgemiz genelinde (Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ile Kırıkkale) mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, hafta sonu ise 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Başlama-Bitiş Zamanı: 12. 07. 2021 15. 00 - 16. 07. 2021 18. 00

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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