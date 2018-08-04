Meteorolojik Değerlendirme

Malatya, Elazığ, Adıyaman'da havanın parçalı ve az bulutlu, Bingöl ve Tunceli'de ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman'da havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçmesi, Bingöl ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeyli yönlerden güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.