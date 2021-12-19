Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021) - Haberler
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Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021)

Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Soğuk Hava Geliyor ! Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 21. 12. 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soğuk Hava Geliyor ! Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 21. 12. 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren kıyı kesimler dışında, kuzey, ve iç ve yüksek kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı ve Cuma günleri arasında şehir merkezlerinde beklenen hava sıcaklıkları; SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA MERKEZ MİN/MAX MİN/MAX MİN/MAX MİN/MAX AYDIN 05/12 01/10 0/11 3/13 BALIKESİR 0/7 -3/7 -4/7 -3/11 ÇANAKKALE 7/10 6/11 6/11 9/16 İZMİR 9/14 5/13 6/13 6/16 MANİSA 5/11 1/9 1/9 2/12 Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24. 12. 2021 Cuma gününden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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