Meteorolojik Değerlendirme (19.12.2021) Soğuk Hava Geliyor

ISPARTA (Habermetre) - METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(Soğuk Hava Geliyor! )

Başlama Zamanı: 21. 12. 2021 15: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 25. 12. 2021 09: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren Isparta, Burdur ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24. 12. 2021 Cuma gününden itibaren artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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