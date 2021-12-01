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Meteorolojik bilgiler artık cepte

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Meteorolojik bilgiler artık cepte

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün cep telefonları için yaptığı "Meteoroloji Hava Durumu Uygulaması" ile artık her noktadan anlık hava tahminlerine ulaşılabilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün cep telefonları için yaptığı "Meteoroloji Hava Durumu Uygulaması" ile artık her noktadan anlık hava tahminlerine ulaşılabilecek.

Hızlı ve güvenilir hizmet sunan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sektörlere ve kullanıcılara sağladığı bütün hizmetleri cebinize getirecek. Meteoroloji hava durumu uygulaması ile günlük hava durumuna, isabetli tahmin ve uyarılara, uydu ve radar görüntülerine ve meteoroloji sesi radyosuna her yerden canlı ulaşılabilecek. Meteoroloji hava durumu uygulaması ile bulunduğunuz her yerden istenilen noktanın anlık hava durumu ve tahminlerine erişebilecek, planlarınızı daha rahat ve hızlı yapabileceksiniz. Uygulama şu ana kadar 3,5 milyon kez indirildi.

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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