Meteorolojiden zirai don uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden zirai don uyarısı

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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 23-26 Eylül tarihleri arasında Kayseri ve çevresinde don hadisesi beklendiği uyarısında bulunuldu.

KAYSERİ (İHA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 23-26 Eylül tarihleri arasında Kayseri ve çevresinde don hadisesi beklendiği uyarısında bulunuldu.

Oluşması muhtemel don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada; "23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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