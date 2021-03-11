Meteorolojiden zirai don uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteorolojiden zirai don uyarısı

11.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, geceden başlayarak pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden zirai don uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:37:36. #1.14#
title