Meteorolojiden zirai don uyarısı

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski devam ediyor.

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bu bölgelerde pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen don riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun