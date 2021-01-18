Meteorolojiden zirai don uyarısı
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Meteorolojiden zirai don uyarısı

18.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:46
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bu gece saatlerinden başlayarak perşembe gününe kadar sürecek zirai don olayı bekleniyor.

Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bu gece saatlerinden başlayarak perşembe gününe kadar sürecek zirai don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, zirai donun, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafif, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında orta, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında ise orta yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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