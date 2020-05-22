Meteorolojiden "zirai don" uyarısı İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 23-25 Mayıs'ta gece ve sabah saatlerinde, söz konusu bölgeler için hafif zirai don riski bulunuyor.

Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, bu bölgelerdeki don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA