Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor.
22.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:05
İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çorum çevrelerinde zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 23-25 Mayıs'ta gece ve sabah saatlerinde, söz konusu bölgeler için hafif zirai don riski bulunuyor.
Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, bu bölgelerdeki don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Kaynak: AA