Meteorolojiden zirai don uyarısı
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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

07.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:36
Meteorolojiden zirai don uyarısı

, , Batı ve bölgelerinin kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında pazar ve pazartesi hafif, yer yer orta, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ise pazartesi hafif, salı günü orta şiddette zirai don bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere, yetkililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA
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