Meteorolojiden zirai don uyarısı

07.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında pazar ve pazartesi hafif, yer yer orta, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ise pazartesi hafif, salı günü orta şiddette zirai don bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere, yetkililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA