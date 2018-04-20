Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi için zirai don uyarısı yaptı.

Meteorolojik uyarıda bugün gece yarısından itibaren 22 Nisan Pazar saat 09.00'a kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiği belirtildi. Zirai ürünlerde soğuk ve zararlarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi. - ERZURUM