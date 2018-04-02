Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde don olayı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve yarın sabah ile gece, çarşamba günü ise sabah saatlerinde Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'da hafif don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in bin metre ve üzeri rakımlı yerlerde), Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş) ile Sivas, Kayseri çevrelerinde 3 Nisan Salı gecesi, 4 Nisan Çarşamba sabah ve gece saatlerinde, 5 Nisan Perşembe günü ise sabah saatlerinde orta kuvvette don olayı görüleceği bildirildi.

Zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.