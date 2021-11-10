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Meteorolojiden yurdun iç kesimleri için zirai don uyarısı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Meteorolojiden yurdun iç kesimleri için zirai don uyarısı

Yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde minimum sıcaklıkların düşeceği ve zirai don görüleceği uyarısı yapıldı.

Yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde minimum sıcaklıkların düşeceği ve zirai don görüleceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın yurdu terk etmesiyle, gece soğuması nedeniyle minimum sıcaklıkların düşmesi ve yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde don görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarıda, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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