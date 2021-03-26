Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak
Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer çok kuvvetli rüzgar şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 1, Van'da 6, Hakkari'de 6 ve Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelimde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) zaman zaman çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların Van ilinin güneyi, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (21-50 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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