Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

15.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:52
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş ve Van için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş ve Van için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yağışların akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneybatısında zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, gece saatlerinde yükseklerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 5, Hakkari'de 9, Van ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beklenen yağışların akşam saatlerinde Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney batısında zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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