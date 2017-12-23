Meteorolojiden Yoğun Kar Uyarısı

Antalya'nın Toroslar mevkisinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun yükseklerinde (Toroslar mevkisinde) etkisini artırması beklenen kar yağışının yer yer 20 santimetre üzeri örtü bırakması bekleniyor.



Yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla aralıklarla devam

etmesi beklenen kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.