Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

 Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title