Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet