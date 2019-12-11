Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması
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Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması

Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

11.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:26
Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması

Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı 'da Vali son duruma ilişkin açıklamada bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması
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