Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklaması
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması ANTALYA - Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ve Antalya...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması
Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması
ANTALYA - Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)