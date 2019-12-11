Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklaması
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Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması ANTALYA - Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ve Antalya...

11.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:10
Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı 'in konuşması

Vali 'nun konuşması

ANTALYA - Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklaması
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