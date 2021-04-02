Meteorolojiden yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacağı belirtildi. Açıklamada, "Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 9, Muş'ta 11, Van ve Hakkari'de 13 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı