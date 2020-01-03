Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
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Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kıyı kesimlerde bugün sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

03.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:30
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

ve kıyı kesimlerde bugün sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, 'nun doğusu, ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun,

Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve

Şırnak çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu

bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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