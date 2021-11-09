Meteorolojiden Yağışlı Hava Uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre; 10 Kasım 2021 Çarşamba gününden itibaren ilimiz ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirilmiştir.

Yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağış ve soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet