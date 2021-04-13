Van ve Hakkari için fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van ve Hakkari için fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van ve Hakkari için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da Van ve Hakkari için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Van ve Hakkari için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Yağışların Van ve Hakkari'de akşam, Bitlis ve Muş'ta da gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 14, Van ve Hakkari'de 12, Bitlis'te 9 derece olması bekleniyor.

Van ve Hakkari çevresinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Necip Uysal Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van ve Hakkari için fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:04:03. #1.14#
title