Meteorolojiden yağış uyarısı

01.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:00

Karadeniz Bölgesi'nde yarın Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde hafif yağmur, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde hafif kar yağışı; Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Kaynak: AA